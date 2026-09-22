Campanha de Flávio não garante participação em debate da TV Globo, caso Lula falte

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A campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência não garante sua participação no debate da TV Globo, marcado para 1º de outubro, caso Luiz Inácio Lula da Silva não compareça. A estratégia visa polarizar apenas com o petista, temendo que Flávio se torne alvo dos demais adversários na ausência de Lula e cometa erros exploráveis.

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A menos de dez dias do debate da TV Globo, marcado para o próximo dia 1º, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência ainda não assegura a participação dele, caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falte ao programa. A exemplo da postura adotada em relação a outros veículos de imprensa, Flávio pretende seguir a narrativa de que só lhe interessa debater e polarizar com o petista.

Há o temor de que o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) se torne alvo dos demais adversários, na ausência de Lula. Empatado tecnicamente com Lula no segundo turno, de acordo com pesquisas de intenção de votos, Flávio correria ainda o risco de “tropeçar” em alguma fala que poderia gerar cortes para as redes sociais do petista.

Caso Lula vá ao programa, a interpretação da campanha de Flávio muda por outro motivo: como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) se identificam como nomes de centro ou direita, o alvo passaria a ser Lula, o que deixaria Flávio mais confortável por ter linhas auxiliares de ataque ao petista.

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