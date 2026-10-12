Campanha de Flávio lista oito acusações contra canal do PT para defender suspensão no TSE

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) divulgou um documento com oito pontos para defender a suspensão do canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (REDE-MG) no WhatsApp. O material acusa o parlamentar de coordenar a disseminação de conteúdos contra o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

A divulgação ocorreu em meio à disputa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o funcionamento do canal. O presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, determinou sua suspensão a pedido da campanha de Flávio. Horas depois, o corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu o funcionamento e encaminhou a controvérsia ao plenário.

Entre os pontos apresentados pela equipe do senador está a alegação de que o canal e um perfil de apoio no Instagram não foram informados à Justiça Eleitoral. O documento também atribui a Janones orientações para que seguidores migrassem para uma página alternativa caso a principal fosse retirada do ar, o que a campanha interpreta como uma estratégia para contornar eventual bloqueio.

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Outro eixo das acusações é a republicação de conteúdos que, segundo o material, já haviam sido alvo de determinações de retirada pelo TSE. A equipe de Flávio afirma ter identificado oito publicações relacionadas a quatro decisões, com média de 1,1 milhão de visualizações cada. Entre os exemplos está a narrativa de que o candidato pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

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A campanha também sustenta que o canal estimula encaminhamentos em massa, com mensagens prontas, horários combinados e orientações para distribuição em grupos e contatos. O levantamento apresentado menciona 80 comandos associados a 775 mil encaminhamentos. Há ainda críticas a uma suposta orientação para compartilhar vídeos antes de assisti-los e à divulgação de mensagens destinadas a circular no dia da votação do primeiro turno.

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Na frente financeira, o documento relaciona recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao impulsionamento de conteúdo negativo contra o adversário. Segundo os números apresentados pela equipe de Flávio, dos R$ 3,02 milhões arrecadados por Janones, R$ 3 milhões vieram do fundo eleitoral e R$ 1,37 milhão foi destinado a impulsionamento. O material também aponta a exclusão de 480 mensagens do canal, sendo 220 em um intervalo de 95 minutos.

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Janones rejeitou a acusação de disseminar notícias falsas e afirmou que o canal foi criado para mobilizar e orientar eleitores de Lula no segundo turno. Ao reverter o bloqueio, Cueva considerou insuficientes os elementos apresentados para justificar a suspensão integral do espaço. A controvérsia permanece submetida à análise do plenário do TSE.