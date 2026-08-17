Campanha começa com Lula seguido de perto por adversários no segundo turno, diz BTG Nexus

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Pesquisa BTG Nexus aponta cenário apertado no segundo turno para a disputa presidencial, com Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico, repetindo os resultados da semana anterior. Contra Ronaldo Caiado, o petista também enfrentaria uma disputa acirrada. No primeiro turno, Lula lidera com 41%. Entenda os detalhes do levantamento.

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A nova rodada da pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda, mostra um cenário apertado na disputa ao Palácio do Planalto no segundo turno. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente, na margem de erro do levantamento que é de 2 pontos percentuais, com 95% de confiança. O petista tem 47% contra 44% do filho de Jair Bolsonaro — resultado igual o da semana passada.

O mesmo quadro de empate técnico é registrado com Ronaldo Caiado. No cenário contra o ex-governador de Goiás, Lula tem 45% contra 42% do candidato do PSD.

Na simulação de primeiro turno, o petista lidera, com 41% das intenções de voto, seguido pelo senador do PL, com 36% — ambos oscilaram um ponto percentual para cima, em relação à semana passada.

No segundo pelotão, nada mudou também: Ronaldo Caiado manteve os mesmos 5%, Renan Santos ficou em 4% e Romeu Zema oscilou de 3% para 4%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Na guerra de rejeições, a taxas de Lula (48%) e de Flávio Bolsonaro (50%) ficaram rigorosamente iguais. O presidente tem um potencial de voto (soma dos eleitores que poderiam votar nele) ligeiramente maior: 50% a 48%.

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A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.003 pessoas entre os dias 14 e 16 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03317/2026.