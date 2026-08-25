Campanha busca reverter baixo percentual de doações via Imposto de Renda

Ler Resumo





A Receita Federal revela que apenas R$ 452,5 milhões foram doados a projetos sociais via Imposto de Renda, de um potencial de R$ 18,1 bilhões. A plataforma Abrace uma Causa, com a campanha “Nosso Imposto Importa”, busca reverter esse quadro, conectando doadores e organizações. Saiba como funciona e como você pode fazer a diferença.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

No Imposto de Renda deste ano, 18,1 bilhões de reais poderiam ter sido redirecionados para projetos sociais. Entretanto, apenas 452,5 milhões foram doados, de acordo com a Receita Federal.

A plataforma Abrace uma Causa tenta mudar esse cenário, por meio da campanha “Nosso Imposto Importa”. O objetivo é convencer organizações da sociedade civil a se inscreverem e formarem uma “vitrine” de projetos que podem receber recursos que seriam pagos no IR.

A instituição precisa ter projetos aprovados em alguma lei de incentivo fiscal. Após a inscrição, cada organização ganha uma página própria, que conta com uma calculadora que ajuda o doador a descobrir o valor exato que pode destinar sem custo.

Também há a possibilidade de a entidade ser escolhida em campanhas internas de empresas parceiras, que mobilizam seus colaboradores a direcionarem impostos.

Continua após a publicidade

A dedução pode chegar a até 9% do imposto devido, em determinados casos. Estão incluídas iniciativas em defesa de crianças, idosos e pessoas com deficiência e em apoio à cultura e ao esporte. A doação pode ser feita no decorrer do ano anterior ou no momento da declaração.

Na declaração deste ano, 320 mil pessoas fizeram repasses desse tipo, em um total de 18,3 milhões de contribuintes, segundo dados da Receita Federal.