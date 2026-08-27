Caminhoneiro é parado pela polícia ao ser confundido com criança; veja reação

Um caminhoneiro de 20 anos passou por uma situação inusitada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Gabriel Allan Rodrigues foi parado pela Polícia Militar depois que agentes suspeitaram que uma criança estivesse ao volante do caminhão.

Com cerca de 1,60 metro de altura, voz aguda e traços infantis, Gabriel conta que percebeu a desconfiança dos policiais enquanto dirigia pela cidade. Os agentes fizeram o retorno, passaram a segui-lo e realizaram a abordagem. A situação só foi esclarecida depois que o jovem apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A confusão, no entanto, não é novidade para o motorista. Ele costuma ser confundido com alguém bem mais novo e afirma já ter sido barrado em empresas porque funcionários acreditavam que ele estava aguardando o verdadeiro motorista do caminhão. Em outra ocasião, Gabriel enfrentou dificuldades até para abrir uma conta bancária, já que funcionários chegaram a acreditar que ele era menor de idade. Acostumado às dúvidas, Gabriel passou a andar sempre com seus documentos para evitar novas confusões.

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