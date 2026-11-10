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Câmeras de PMs mostram esforço para conter lutador que agrediu vizinhas no Rio; veja vídeo

Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, teve prisão temporária convertida em preventiva após ataques em condomínio na Tijuca

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h43
Gravação de câmera de segurança noturna, mostrando uma pessoa segurando um objeto laranja brilhante, possivelmente um celular, atrás de grades escuras. No canto superior esquerdo, a data 05-01-2026 Thu 01:24:02 e no inferior esquerdo a10 611 J1 263483. No canto inferior direito, 00000 U 00000 S Speed: 0 00 KPH
PMs tentam imobilizar lutador de jiu-jitsu que agrediu vizinhas no Rio de Janeiro. (PM/Divulgação)
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Imagens das câmeras corporais dos policiais militares que imobilizaram o lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, mostram que os agentes custaram a conseguir conter o lutador, que agrediu duas mulheres em um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 5. Segundo o registro da ocorrência, Lucas reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um policial. A equipe reagiu e atirou nas pernas dele.

 

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Testemunhas relataram à Polícia Civil que ele invadiu um apartamento no terceiro andar e agrediu uma idosa de 81 anos, identificada como dona Célia. Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico. Dilva Barbosa, uma vizinha, ouviu gritos e pedidos de socorro e foi até o imóvel. Ao chegar no andar, encontrou Lucas já na porta no elevador e também foi agredida.

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Câmeras de segurança registraram o ataque covarde. Uma sequência de socos, cotoveladas e um “mata-leão” derrubam a mulher. Com a vítima caída, ele bate várias vezes a cabeça dela no chão. Depois deixa o elevador aos gritos. Ele também teria ameaçado de morte os moradores do condomínio.

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Devido a comportamentos violentos, Lucas foi expulso de uma academia de artes marciais em Vila Isabel, na Zona Norte, no ano passado. Um dia após as agressões, outro centro de treinamento encerrou o vínculo com ele. Já na segunda-feira 9, a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão temporária do lutador, que deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

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