Câmeras de PMs mostram esforço para conter lutador que agrediu vizinhas no Rio; veja vídeo

Imagens das câmeras corporais dos policiais militares que imobilizaram o lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, mostram que os agentes custaram a conseguir conter o lutador, que agrediu duas mulheres em um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 5. Segundo o registro da ocorrência, Lucas reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um policial. A equipe reagiu e atirou nas pernas dele.

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Testemunhas relataram à Polícia Civil que ele invadiu um apartamento no terceiro andar e agrediu uma idosa de 81 anos, identificada como dona Célia. Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico. Dilva Barbosa, uma vizinha, ouviu gritos e pedidos de socorro e foi até o imóvel. Ao chegar no andar, encontrou Lucas já na porta no elevador e também foi agredida.

Câmeras de segurança registraram o ataque covarde. Uma sequência de socos, cotoveladas e um “mata-leão” derrubam a mulher. Com a vítima caída, ele bate várias vezes a cabeça dela no chão. Depois deixa o elevador aos gritos. Ele também teria ameaçado de morte os moradores do condomínio.

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Devido a comportamentos violentos, Lucas foi expulso de uma academia de artes marciais em Vila Isabel, na Zona Norte, no ano passado. Um dia após as agressões, outro centro de treinamento encerrou o vínculo com ele. Já na segunda-feira 9, a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão temporária do lutador, que deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.