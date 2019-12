Camarote desaba e deixa ao menos 22 feridos no interior de São Paulo

Parte da estrutura de um camarote montado para acomodar o público de um show de música sertaneja cedeu na madrugada deste sábado, 21, na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Não há informações de mortos. O Corpo de Bombeiros da cidade afirmou que ao menos 22 pessoas ficaram feridas e que foram transferidas para hospitais da região. No momento da queda, havia cerca de 8.000 pessoas no local para assistir o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

Os oficiais ainda não têm informações a respeito das causas do acidente, apesar de terem ressaltado que chovia e ventava bastante no momento do desabamento. De acordo com a organização, a estrutura foi montada e era administrada por uma empresa terceirizada chamada House Winter.

Segundo depoimentos de pessoas que estiverem no local, o camarote estava lotado e havia muita fila para ter acesso às bebidas e aos banheiros. Muitos relataram que a estrutura chegava a balançar e estalar bastante. Teria sido, inclusive, a parte do acesso ao banheiro que desmoronou.