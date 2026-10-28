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Brasil

Câmara vai realizar audiência pública sobre concorrência no mercado de gás natural

Diretor de Economia Verde da FPBC defende discussão sobre o PL 5.802/2025 e seus impactos nos custos industriais, nos investimentos e na segurança energética

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 11h48
Pessoas em uma sala de reuniões com mesas de madeira e notebooks abertos. Um homem de óculos e terno escuro sorri, olhando para trás. Ao fundo, uma tela exibe um homem falando, e um relógio digital marca 00:00.
Audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara  (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
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Câmara vai realizar audiência pública sobre concorrência no mercado de gás natural Priorize VEJA no Google

A Comissão de Desenvolvimento Econômico (CDE) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a realização de uma audiência pública para discutir a desconcentração da oferta de gás natural.

A ideia é debater a ampliação da concorrência no setor e seus efeitos sobre os preços, a atração de investimentos e a competitividade da indústria brasileira. Uma sugestão é a criação de um Comitê Gestor da Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural (GEGÁS).

Serão convidados representantes dos ministérios de Minas e Energia (MME) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Petrobras, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Movimento Brasil Competitivo (MBC).

A discussão envolve a formação de preços, as condições de acesso à infraestrutura e a ampliação da oferta de gás natural no país. Esses fatores têm impacto sobre os custos de produção de segmentos como siderurgia, química, cerâmica, vidro e fertilizantes, além de influenciar decisões de investimento de longo prazo.

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O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), diretor de Economia Verde da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC), e apoiado pelo presidente da comissão, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI).

“O debate sobre o gás natural precisa considerar toda a cadeia, da produção à chegada ao consumidor. Queremos ouvir os diferentes setores e aprofundar a discussão sobre concorrência, preços, segurança jurídica e investimentos. A competitividade da indústria brasileira depende também de energia disponível, confiável e a custos adequados. Essa discussão ganha ainda mais importância com a expansão da infraestrutura digital e a necessidade de garantir condições energéticas para novos investimentos no país”, afirmou Jardim.

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