A Comissão Externa de Combate à Pirataria da Câmara dos Deputados realiza, na terça-feira, às 15h, uma audiência pública para discutir os impactos da pirataria nos mercados de bebidas e cigarros.

O encontro reunirá representantes do setor produtivo, especialistas em segurança pública e entidades ligadas ao combate à falsificação.

Entre os participantes confirmados estão Jorge Pontes, delegado aposentado da Polícia Federal e pesquisador em segurança pública; Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD); Samuel Rivero, especialista em segurança pública da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan); e Edimilson Alves, diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo).

Também participam Rodolpho Ramazzini, diretor de Comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF); José Savoia, doutor em Administração e professor da Universidade de São Paulo (USP); e Luciano Figueiredo, vice-presidente do Conselho Regional de Química da 12ª Região.

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A comissão é coordenada pelo deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ), que também preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria (FPI).