Câmara dos Deputados abre concurso com salários de R$ 32 mil; veja como se inscrever

A Câmara dos Deputados publicou um novo edital de concurso público para o preenchimento de 66 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para outras 118 oportunidades. Organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção contempla onze áreas de atuação para o cargo de analista legislativo, com remuneração de R$ 32.070,88 e jornada de 40 horas semanais. O assunto está em alta no Google Trends.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 15 de outubro, e seguem até 17 de novembro, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 130. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, com aplicação nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

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Todas as vagas são destinadas à lotação em Brasília (DF). Os candidatos aprovados deverão permanecer na unidade administrativa de sua primeira lotação por, no mínimo, três anos.

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Quais são as vagas disponíveis? O concurso oferece oportunidades para profissionais com formação superior em Comunicação Social, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia e Museologia, além de uma especialidade que aceita graduação em qualquer área. Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no X Seguir no Linkedin Seguir no Threads Seguir no Tiktok Seguir no Telegram Continua após a publicidade Confira a distribuição das vagas imediatas e do cadastro de reserva: Continua após a publicidade Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;

Jornalismo: 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva;

Relações Públicas: 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva;

Arquivologia: 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva;

Biblioteconomia: 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva;

Engenharia Civil: 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva;

Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva;

Engenharia Mecânica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

Museologia: 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva;

Registro e Redação: 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva. Ao todo, são 66 vagas imediatas e 118 oportunidades para formação de cadastro de reserva. A especialidade de Registro e Redação concentra o maior número de vagas imediatas, com 25 oportunidades, seguida por Jornalismo, com doze. Continua após a publicidade Para Registro e Redação, o edital exige diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A seleção contempla reservas de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas. Como se inscrever no concurso da Câmara dos Deputados? Os interessados deverão realizar a inscrição entre 15 de outubro e 17 de novembro de 2026, no site oficial do Cebraspe. O prazo começa às 10h do primeiro dia e termina às 18h do último, conforme o horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 130, com pagamento permitido até 19 de novembro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos requisitos legais e para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Os pedidos deverão ser apresentados de 15 a 23 de outubro.

Quando serão as provas? As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027. A avaliação objetiva contará com 180 itens, divididos entre 90 de conhecimentos básicos e 90 de conhecimentos específicos. As questões seguirão o modelo tradicional do Cebraspe, em que os candidatos deverão julgar cada afirmação como certa ou errada. As provas objetivas terão duração de cinco horas, no período da manhã, enquanto a avaliação discursiva será aplicada à tarde, com duração de três horas. As duas etapas terão caráter eliminatório e classificatório. A consulta aos locais de aplicação está prevista para ser disponibilizada a partir de edital publicado em 22 de dezembro de 2026.

Qual é o cronograma do concurso? 15 a 23/10/2026 : solicitação de isenção da taxa;

15/10 a 17/11/2026 : inscrições;

: inscrições; 12/11/2026 : resultado final dos pedidos de isenção;

: resultado final dos pedidos de isenção; 19/11/2026 : último dia para pagamento da taxa;

: último dia para pagamento da taxa; 22/12/2026 : publicação do edital de consulta aos locais de prova;

: publicação do edital de consulta aos locais de prova; 17/01/2027 : aplicação das provas objetivas e discursiva;

: aplicação das provas objetivas e discursiva; 22/01/2027 : divulgação dos gabaritos oficiais preliminares;

: divulgação dos gabaritos oficiais preliminares; 18/02/2027 : resultado final das provas objetivas;

: resultado final das provas objetivas; 09/04/2027 : resultado provisório da prova discursiva;

: resultado provisório da prova discursiva; 30/04/2027: divulgação do resultado final do concurso. As datas poderão sofrer alterações, conforme as necessidades da Câmara dos Deputados e do Cebraspe. Eventuais mudanças serão comunicadas oficialmente pela banca organizadora.

