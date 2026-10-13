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Câmara dos Deputados abre concurso com salários de R$ 32 mil; veja como se inscrever

Seleção oferece 184 oportunidades de nível superior; provas serão em janeiro de 2027

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 09h37 | Atualizado em 13 out 2026, 09h48
Vista externa do Congresso Nacional em Brasília, com o prédio principal de arquitetura modernista, espelho dágua e uma rampa de acesso ao estacionamento subterrâneo. O céu azul tem nuvens esparsas
Câmara dos Deputados  (Hugo Marques/VEJA)
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A Câmara dos Deputados publicou um novo edital de concurso público para o preenchimento de 66 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para outras 118 oportunidades. Organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção contempla onze áreas de atuação para o cargo de analista legislativo, com remuneração de R$ 32.070,88 e jornada de 40 horas semanais. O assunto está em alta no Google Trends.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 15 de outubro, e seguem até 17 de novembro, exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 130. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, com aplicação nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

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Todas as vagas são destinadas à lotação em Brasília (DF). Os candidatos aprovados deverão permanecer na unidade administrativa de sua primeira lotação por, no mínimo, três anos.

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Quais são as vagas disponíveis?

O concurso oferece oportunidades para profissionais com formação superior em Comunicação Social, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia e Museologia, além de uma especialidade que aceita graduação em qualquer área.

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Confira a distribuição das vagas imediatas e do cadastro de reserva:

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  • Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;
  • Jornalismo: 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva;
  • Relações Públicas: 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva;
  • Arquivologia: 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva;
  • Biblioteconomia: 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Civil: 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Mecânica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;
  • Museologia: 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva;
  • Registro e Redação: 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva.

Ao todo, são 66 vagas imediatas e 118 oportunidades para formação de cadastro de reserva. A especialidade de Registro e Redação concentra o maior número de vagas imediatas, com 25 oportunidades, seguida por Jornalismo, com doze.

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Para Registro e Redação, o edital exige diploma de graduação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A seleção contempla reservas de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas.

Como se inscrever no concurso da Câmara dos Deputados?

Os interessados deverão realizar a inscrição entre 15 de outubro e 17 de novembro de 2026, no site oficial do Cebraspe. O prazo começa às 10h do primeiro dia e termina às 18h do último, conforme o horário de Brasília.

A taxa de inscrição é de R$ 130, com pagamento permitido até 19 de novembro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos requisitos legais e para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Os pedidos deverão ser apresentados de 15 a 23 de outubro.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027. A avaliação objetiva contará com 180 itens, divididos entre 90 de conhecimentos básicos e 90 de conhecimentos específicos.

As questões seguirão o modelo tradicional do Cebraspe, em que os candidatos deverão julgar cada afirmação como certa ou errada. As provas objetivas terão duração de cinco horas, no período da manhã, enquanto a avaliação discursiva será aplicada à tarde, com duração de três horas.

As duas etapas terão caráter eliminatório e classificatório. A consulta aos locais de aplicação está prevista para ser disponibilizada a partir de edital publicado em 22 de dezembro de 2026.

Qual é o cronograma do concurso?

  • 15 a 23/10/2026: solicitação de isenção da taxa;
  • 15/10 a 17/11/2026: inscrições;
  • 12/11/2026: resultado final dos pedidos de isenção;
  • 19/11/2026: último dia para pagamento da taxa;
  • 22/12/2026: publicação do edital de consulta aos locais de prova;
  • 17/01/2027: aplicação das provas objetivas e discursiva;
  • 22/01/2027: divulgação dos gabaritos oficiais preliminares;
  • 18/02/2027: resultado final das provas objetivas;
  • 09/04/2027: resultado provisório da prova discursiva;
  • 30/04/2027: divulgação do resultado final do concurso.

As datas poderão sofrer alterações, conforme as necessidades da Câmara dos Deputados e do Cebraspe. Eventuais mudanças serão comunicadas oficialmente pela banca organizadora.

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