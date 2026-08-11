Câmara Britânica envia pacote de propostas econômicas aos presidenciáveis

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A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) enviou a presidenciáveis um documento estratégico. O plano visa fortalecer os laços comerciais e de investimento entre Brasil e Reino Unido, propondo integração econômica, maior competitividade tributária e segurança jurídica para impulsionar bilhões em investimentos e tecnologia.

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A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) enviou aos cinco candidatos à Presidência da República mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto — Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) — um documento com as diretrizes estratégicas para fortalecer as relações bilaterais e o ambiente de negócios entre o Brasil e o Reino Unido.

A entidade destaca que o comércio entre as duas nações movimentou 13 bilhões de libras esterlinas (aproximadamente 96 bilhões de reais) no último ano e, para que essa parceria econômica avance ainda mais no próximo mandato presidencial, a organização fundamenta suas sugestões em três eixos prioritários: a integração econômica, impulsionada pela ratificação do acordo para evitar a dupla tributação e pelo avanço de um tratado de livre comércio com o Mercosul; o aumento da competitividade tributária, com a revisão de taxas sobre dividendos e exportações de petróleo; e o aprimoramento da segurança jurídica para assegurar a atração contínua do capital estrangeiro.

O investimento britânico em solo nacional está concentrado em segmentos de alta relevância, como infraestrutura, energia, serviços financeiros, saúde, inovação tecnológica e mineração. No final de 2024, a estimativa da Britcham é que o estoque de investimento direto do Reino Unido em empresas brasileiras atingiu a marca de 27,6 bilhões de libras esterlinas (cerca de 204 bilhões de reais). Além do expressivo volume financeiro, o documento entregue aos presidenciáveis ressalta também que esse intercâmbio gera aporte de transferência de tecnologia e conhecimento, elemento fundamental para elevar a eficiência e a competitividade da indústria nacional.

Com a iniciativa, a entidade defende que a futura gestão do Palácio do Planalto adote políticas orientadas para o crescimento sustentável, a modernização regulatória e o fortalecimento das instituições, garantindo a integração definitiva do Brasil nas cadeias globais de valor e inovação.

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