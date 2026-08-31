JHC assume liderança sobre Renan Filho ao governo de Alagoas, diz pesquisa

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A nova pesquisa Paraná Pesquisas mostra JHC à frente na corrida pelo governo de Alagoas, superando Renan Filho tanto no primeiro quanto no segundo turno, em uma disputa que se mantém extremamente apertada e dentro da margem de erro. Para o Senado, Arthur Lira lidera, seguido de perto por Renan Calheiros. Entenda os detalhes dos números.

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O ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSDB), lidera a disputa pelo governo de Alagoas com margem acirrada sobre o ex-ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). O novo levantamento Paraná Pesquisas no estado foi publicado nesta segunda-feira, 31.

No primeiro turno, JHC tem 47,2% das intenções de voto contra 41,3% de Renan Filho — no limite da margem de erro de 2,7 pontos percentuais (pp), a vantagem do ex-prefeito sobre o ex-ministro chega a 0,5 ponto. Na sondagem Paraná Pesquisas anterior, divulgada em julho, a situação era de empate técnico entre o tucano e o emedebista.

Os candidatos Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata) somam 1,4% do eleitorado alagoano. Votos brancos e nulos representam 5,6% do total, e outros 4,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Alagoas — 1º turno

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JHC (PSDB): 47,2%

Renan Filho (MDB): 41,3%

Lenilda Luna (UP): 1,0%

Márcio Jambo (Democrata): 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%

Não sabe/Não opinou: 4,6%

No segundo turno, a disputa é igualmente apertada: JHC aparece com 48,9% dos votos ante 42,6% de Renan Filho, o equivalente a uma vantagem de 0,9 ponto no limite da margem de erro. Em julho, a distância entre eles era de 0,1 ponto, considerando a variação na margem de erro.

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Governador — Alagoas — 2º turno (cenário único)

JHC (PSDB): 48,9%

Renan Filho (MDB): 42,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe/Não opinou: 3,4%

Já na corrida ao Senado por Alagoas, lideram dois caciques estaduais e notórios desafetos no campo federal: o deputado federal Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara, tem 40,4% das intenções de voto, seguido pelo senador Renan Calheiros (MDB), pai de Renan Filho, que aparece com 36,8% do eleitorado.

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Na sequência, surgem os nomes de Marina Antunes (PSDB), esposa do ex-prefeito de Maceió, que usa o nome “Marina JHC” na urna e soma 28,4% dos votos. Ela é seguida pelo ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos), que tem 24,4% do eleitorado.

Senador — Alagoas*

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Arthur Lira (PP): 40,4%

Renan Calheiros (MDB): 36,8%

Marina JHC (PSDB): 28,4%

Davi Davino Filho (Republicanos): 24,4%

Dr Wanderley (MDB): 10,8%

Alexandre Fleming (UP): 2,5%

José Mariedson (Democrata): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,8%

Não sabe/Não opinou: 5,8%

*A soma dos percentuais supera 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores em 55 municípios de Alagoas entre os dias 26 e 29 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AL-03316/2026.