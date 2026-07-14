Caiado sai em defesa de Damares, alvo de ataques de bolsonaristas por apoiar Michelle

O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu nesta terça-feira a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), alvo de ataques após defender a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em sua disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Caiado afirmou que “a direita é maior que isso” e que é “inaceitável” que Damares sofra “ataques e violência de gênero por expressar suas opiniões”.

“Não é assim que se faz política”, escreveu o ex-govenador no X.

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Na segunda-feira, Damares rebateu críticas propagadas por apoiadores de Flávio nas redes por supostamente não fazer campanha para ele.

A senadora disse que apoia o nome do senador porque ele foi indicado por Jair Bolsonaro, mas fez questão de defender Michelle na batalha que virou os bastidores políticos do clã desde que a mulher do ex-presidente divulgou um vídeo com críticas ao pré-candidato.

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“Estou apanhando porque eu supostamente abandonei o candidato da direita. A direita tem mais de um pré-candidato agora. O candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio. E eu sou uma bolsonarista. E o Flávio ainda é meu pré-candidato”, afirmou.

“Quero falar de Michelle Bolsonaro. Ela não tem um Senado para fazer a defesa dela como eu tive na última semana. Ela está sozinha, só com as pessoas que a amam. Ela não tem bancada feminina para defendê-la, mas eu tô aqui, amiga — enquanto eu tiver força –, para dizer ao Brasil que você é uma mulher digna, justa, honesta, que você não trai, não mente, não se corrompe”, acrescentou a senadora.