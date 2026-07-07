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Caiado leva disputa à direita e usa caso Vorcaro em ataque a Flávio Bolsonaro

'Um está no Master, o outro está no INSS', diz o ex-governador de Goiás em referência ao senador do PL e a Lula, líderes da corrida presidencial

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h35 | Atualizado em 7 jul 2026, 16h38
“Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população.” - Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD
Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência do PSD (Eduardo Knapp/Folhapress/.)
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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, elevou o tom da disputa pelo eleitorado de direita ao atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, Caiado resgata o caso envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro, episódio que atingiu politicamente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e contrapõe sua gestão na segurança pública aos principais adversários da corrida ao Palácio do Planalto.

Sem citar nomes, ele afirma: “Um está no Master, o outro está no INSS. Quem é o candidato que está brigando pelo interesse do cidadão?”

A referência ao “Master” é ao episódio revelado em maio deste ano, quando vieram a público áudios e mensagens que mostravam Flávio Bolsonaro cobrando Daniel Vorcaro por parcelas atrasadas de um acordo de patrocínio para a produção de Dark Horse, longa-metragem que conta a história do seu pai, Jair Bolsonaro. À época, o próprio senador confirmou as tratativas financeiras, mas afirmou que se tratava de uma negociação privada, sem utilização de recursos públicos.

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Ao mencionar o INSS, Caiado faz referência ao escândalo das fraudes em benefícios previdenciários que atingiu integrantes do governo atual — provocou a queda da cúpula do Ministério da Previdência e do INSS — e até Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também investigado no caso. Em seguida, o ex-governador procura se apresentar como alternativa aos dois principais polos da disputa presidencial.

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“Vocês acham que Caiado e Kassab chegando lá, com a mão pesada que eu tenho, bandido vai mandar em um palmo de terra no território brasileiro? Cinquenta milhões de brasileiros vivem escravizados pelo PCC e pelo Comando Vermelho. Goiás é o estado mais seguro do Brasil e é assim que se constrói um país”, afirma no vídeo.

A publicação foi acompanhada da legenda: “Enquanto uns colecionam escândalos, a gente tem uma história de resultados. O Brasil precisa de coragem pra enfrentar o que está errado.”

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A estratégia marca uma ampliação do discurso de Caiado na pré-campanha. Tradicional crítico de Lula, ele agora também passa a direcionar ataques a Flávio Bolsonaro, um dos principais nomes cotados pelo PL para disputar a sucessão presidencial, numa tentativa de ocupar espaço no eleitorado conservador sem abrir mão da narrativa de combate ao crime organizado e à corrupção.

Kassab aposta em Caiado para enfrentar Lula

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O vídeo de Caiado foi publicado depois de o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmar que o ex-governador de Goiás é o único nome da direita com chances de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno.

“O futuro presidente será o Lula ou o Caiado”, cravou Kassab. “Se Flávio for para o segundo turno, ele perde para Lula. Se Caiado vai para o segundo turno, não é que ele está eleito, mas ele tem chances de ganhar do Lula”, afirmou Kassab em entrevista ao canal UOL.

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O dirigente também relativizou o desempenho de Caiado nas pesquisas de intenção de voto e disse que o cenário tende a mudar com o início oficial da campanha. “A campanha ainda não começou. (…) Quem não tem recall cresce só quando começa a campanha, e a campanha começa quando você pode pedir voto”, declarou. O presidente do PSD ainda falou que falou a Lula durante um almoço que o partido não iria apoiá-lo e, desde então, os dois não mantém contato mesmo que o PSD ocupe ministérios no governo.

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