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Brasil

Caiado decide apoiar Flávio no 2º turno: veja os detalhes

Quinto colocado no 1º turno, ex-governador de Goiás convoca a imprensa para declarar voto no candidato do PL

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 18h49 | Atualizado em 6 out 2026, 10h09
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, sorri com a cabeça levemente inclinada para a direita, enquanto uma mão feminina com unhas escuras repousa em seu ombro esquerdo. Ao fundo, desfocadas, outras pessoas.
Flávio Bolsonaro fala à imprensa após apuração do primeiro turno da eleição (Sergio Lima/AFP)
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Caiado decide apoiar Flávio no 2º turno: veja os detalhes Priorize VEJA no Google

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Goiânia nesta terça-feira, 6, para selar uma importante aliança para o segundo turno. Ele será recebido por Ronaldo Caiado (PSD) e pelo governador reeleito Daniel Vilela (MDB), que vão declarar apoio formal à sua candidatura na disputa contra o presidente Lula (PT).

O ato político será realizado no espaço onde funcionou o comitê central da campanha governista em Goiás. Caiado, que disputou o Planalto na primeira rodada e terminou em quinto lugar com 2,18% dos votos (2.605.148 sufrágios), passa a integrar a frente de oposição ao petista para a votação de 25 de outubro.

Após a reunião, marcada para o início da tarde, os aliados concederão entrevista coletiva para detalhar a estratégia conjunta e os compromissos acordados.

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Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, anunciou nesta segunda apoio a Flávio no segundo turno.

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Radar
Ronaldo Caiado
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