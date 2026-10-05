Caiado decide apoiar Flávio no 2º turno: veja os detalhes
Quinto colocado no 1º turno, ex-governador de Goiás convoca a imprensa para declarar voto no candidato do PL
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Goiânia nesta terça-feira, 6, para selar uma importante aliança para o segundo turno. Ele será recebido por Ronaldo Caiado (PSD) e pelo governador reeleito Daniel Vilela (MDB), que vão declarar apoio formal à sua candidatura na disputa contra o presidente Lula (PT).
O ato político será realizado no espaço onde funcionou o comitê central da campanha governista em Goiás. Caiado, que disputou o Planalto na primeira rodada e terminou em quinto lugar com 2,18% dos votos (2.605.148 sufrágios), passa a integrar a frente de oposição ao petista para a votação de 25 de outubro.
Após a reunião, marcada para o início da tarde, os aliados concederão entrevista coletiva para detalhar a estratégia conjunta e os compromissos acordados.
Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, anunciou nesta segunda apoio a Flávio no segundo turno.