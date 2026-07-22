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Brasil

Caiado chama Eduardo Bolsonaro de ‘Pateta’ e acirra disputa por espaço na direita

Presidenciável ironiza visto a ex-deputado e diz que 'green card quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio'

Por Laila Nery 22 jul 2026, 11h59
RESPOSTA - Eduardo Bolsonaro: “Quero ver se vão ter coragem de mandar a sentença aqui”
Eduardo Bolsonaro: segundo Ronaldo Caiado (PSD) o político brasileiro atrapalha negociações com Estados Unidos (Lev Radin/Alamy/Fotoarena/.)
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Caiado chama Eduardo Bolsonaro de ‘Pateta’ e acirra disputa por espaço na direita Priorizar nos meus resultados Google

A troca de ataques entre o ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ganhou um novo capítulo nesta semana e expôs as fissuras no campo da direita a poucas semanas do fim do prazo para o registro das candidaturas. Enquanto Caiado tenta ampliar seu espaço na disputa pelo Palácio do Planalto, Eduardo reagiu às críticas ampliando o confronto para outros nomes ligados ao bolsonarismo.

A mais recente provocação partiu de Caiado nesta terça-feira, 21. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), o pré-candidato lançou uma enquete perguntando qual personagem da Disney seria “o mais atrapalhado”: Mickey, Pateta ou o Pato Donald. Embora não tenha citado os filhos de Jair Bolsonaro nominalmente, a referência foi interpretada como uma alusão ao ex-deputado, com quem vem travando uma disputa pública em torno da política externa e da atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

Na sequência, Caiado voltou ao tema e afirmou que o personagem Pateta, apesar de desastrado, é “bem-intencionado e inofensivo”. Sem mencionar Eduardo diretamente, acrescentou que o Pateta da política brasileira “tropeça nos Estados Unidos” e acaba colocando em risco interesses nacionais, como empregos, a própria indústria e as exportações.

As declarações ocorrem em meio ao agravamento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos após o anúncio do presidente Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre parte das exportações brasileiras.

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O embate começou depois que Caiado criticou a obtenção do green card por Eduardo Bolsonaro. Na avaliação do pré-candidato, um político brasileiro deveria utilizar sua influência internacional para defender os interesses econômicos do país, em vez de priorizar objetivos pessoais. “Green card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil”, disse.

Eduardo respondeu pelas redes sociais. Ironizou o adversário ao afirmar que o verdadeiro “golpe da Disney” seria precisar de um green card para morar legalmente nos Estados Unidos. O deputado também acusou Caiado de evitar críticas às condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro e de buscar agradar setores do Judiciário em vez de defender as bandeiras da direita.

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A disputa, porém, extrapolou o confronto entre os dois. Em entrevista ao portal Metrópoles, Eduardo também voltou suas críticas ao ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo), que pretende disputar uma vaga ao Senado por São Paulo.

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Segundo o deputado, a candidatura de Salles desrespeita um entendimento previamente firmado dentro do PL para as eleições de 2026. Eduardo afirmou que a legenda havia acertado lançar apenas dois candidatos ao Senado em São Paulo: ele próprio e o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite (PL), nome apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas.

As críticas ocorrem poucos dias depois de Salles também mirar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Canal UOL, o ex-ministro afirmou que Eduardo e Carlos Bolsonaro “mais atrapalham do que ajudam” e os responsabilizou pela divisão do campo conservador. Salles ainda saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, dizendo que ela realizou “um grande trabalho” sem o devido reconhecimento.

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Ao justificar a prioridade do PL na disputa pelo Senado, Eduardo afirmou que ampliar a bancada da legenda é estratégico para a próxima legislatura. Segundo ele, o objetivo é fortalecer uma maioria capaz de conduzir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, embora não tenha citado nominalmente nenhum integrante da Corte.

As trocas de acusações evidenciam que, além da disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a direita enfrenta uma batalha interna pelo protagonismo da oposição. Ao endurecer o discurso contra Eduardo Bolsonaro, Caiado busca se apresentar como uma alternativa competitiva ao eleitorado conservador, enquanto o núcleo bolsonarista reage para preservar sua liderança sobre esse campo político.

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