Cai para três número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil baixou para três, informou o Ministério da Saúde.

Divulgado às 12h deste domingo 16, o balanço mais recente da pasta afirma que há dois pacientes sendo monitorados em São Paulo e um no Rio Grande do Sul.

O número de suspeitas descartadas subiu para 45.

De sexta (14) para sábado (15), um caso no Paraná e outro no Rio Grande do Sul foram descartados.

Publicidade

E um caso começou a ser investigado em São Paulo, resultando no total de três suspeitas em todo o país.

O Ministério da Saúde informou que não pretende reduzir as ações de combate ao coronavírus até o inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias.

A doença provocada pelo coronavírus provoca febre e problemas respiratórios. Até este domingo, foram confirmados 50.580 casos em todo o planeta.