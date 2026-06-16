Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio, é atingido por incêndio

O Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio em funcionamento, foi atingido por um incêndio no fim da tarde desta terça-feira, 16. O estabelecimento, que comemorou 152 anos em abril, fica no Flamengo, na Zona Sul da cidade. Nas redes sociais, internautas postaram vídeos e fotos da ação do Corpo de Bombeiros no local. Nas imagens, é possível ver muita fumaça na fachada do restaurante, que foi interditada. Não há registro de vítimas.

A Rua Marquês de Abrantes, onde fica localizado o Café Lamas, foi parcialmente interditada para a atuação dos bombeiros. A corporação afirma que o fogo teria começado na cozinha. Militares do Quartel do Catete já conseguiram controlar as chamas, numa ação rápida, antes das 19h. Testemunhas dizem que o incêndio se iniciou por volta das 17h.

O Lamas também é o restaurante mais antigo do país em atividade ininterrupta. O estabelecimento funciona desde 1874 e foi declarado patrimônio cultural carioca na década de 90. Tradicional ponto da boêmia, o local teve como um de seus clientes ilustres Getúlio Vargas. O filé Oswaldo Aranha e o bife à milanesa são dois dos pratos mais famosos.