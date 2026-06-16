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Brasil

Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio, é atingido por incêndio

Bombeiros atuam no combate às chamas; não há vítimas

Por Luiza Zubelli 16 jun 2026, 18h51 | Atualizado em 16 jun 2026, 20h23
Bombeiros e civis em frente ao Café Lamas, com um caminhão de bombeiros à esquerda e fumaça saindo do restaurante, indicando um incêndio
Fachada do Café Lamas, no Flamengo (Redes sociais/Reprodução)
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Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio, é atingido por incêndio Priorize VEJA no Google

O Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio em funcionamento, foi atingido por um incêndio no fim da tarde desta terça-feira, 16. O estabelecimento, que comemorou 152 anos em abril, fica no Flamengo, na Zona Sul da cidade. Nas redes sociais, internautas postaram vídeos e fotos da ação do Corpo de Bombeiros no local. Nas imagens, é possível ver muita fumaça na fachada do restaurante, que foi interditada. Não há registro de vítimas.

A Rua Marquês de Abrantes, onde fica localizado o Café Lamas, foi parcialmente interditada para a atuação dos bombeiros. A corporação afirma que o fogo teria começado na cozinha. Militares do Quartel do Catete já conseguiram controlar as chamas, numa ação rápida, antes das 19h. Testemunhas dizem que o incêndio se iniciou por volta das 17h.

O Lamas também é o restaurante mais antigo do país em atividade ininterrupta. O estabelecimento funciona desde 1874 e foi declarado patrimônio cultural carioca na década de 90. Tradicional ponto da boêmia, o local teve como um de seus clientes ilustres Getúlio Vargas. O filé Oswaldo Aranha e o bife à milanesa são dois dos pratos mais famosos.

 

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