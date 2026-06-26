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Cade proíbe investidora de dificultar saída de clubes de liga

Medida foi tomada no último dia de Alexandre Barreto na superintendência-geral do órgão

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h28 | Atualizado em 26 jun 2026, 16h58
FLEXÍVEL - Condução duvidosa: decisões da entidade mudam de acordo com a agenda política
Sede do Cade, em Brasília (Jefferson Rudy/Agência Senado)
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O superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, determinou que a Sports Media não pode criar obstáculos obstáculos à saída dos clubes que compõem o Condomínio Forte União.

A empresa é investidora do condomínio que, por sua vez, negocia os direitos de transmissão dos clubes que fazem parte da liga Futebol Forte União (FFU), como Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Vasco.

A medida de Barreto atende a uma representação do CSA, clube de Alagoas, que apontou “preocupações concorrenciais”. Eventual descumprimento vai levar a uma multa de 250 mil reais por dia.

“Considerando que as regras vigentes no âmbito do Condomínio Forte União podem levar ao impedimento da saída de clube integrante da FFU e à posterior adesão a associação concorrente, com flagrante prejuízo ao ambiente competitivo, consideram-se presentes os requisitos necessários à adoção de medida preventiva”, diz a nota técnica que embasou a decisão.

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O ato foi assinado às 23h25 de quinta-feira, último dia de Barreto no cargo.

O superintendente-geral ressaltou, contudo, que “o eventual desligamento de determinado clube do condomínio não se confunde com a extinção das obrigações patrimoniais por ele assumidas”.

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Em nota, a Sports Media disse ter recebido a decisão “com surpresa” e afirmou que a medida não tem “efeitos práticos relevantes” por ter sido “fruto de entendimento incorreto sobre os fatos”.

Confira o posicionamento na íntegra:

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“A Sports Media Entertainment recebeu, com surpresa, a notícia do despacho decisório do então Superintendente-Geral do Cade, no Procedimento nº 08700.003201/2026-21, sobretudo por ter sido emitida antes mesmo do encerramento do prazo concedido para a apresentação de informações e em sede de procedimento absolutamente preparatório.

A SME ainda não foi sequer regularmente intimada da decisão. Não obstante, entende que se trata de decisão sem efeitos práticos relevantes, fruto de entendimento incorreto sobre os fatos.

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Cumpre destacar, ademais, que, na própria fundamentação da decisão, se reconhece expressamente que os direitos patrimoniais e as obrigações financeiras decorrentes dos contratos firmados permanecem íntegros e plenamente exigíveis, resguardados os direitos adquiridos pela companhia no âmbito do acordo de investimento.

A Sports Media Entertainment manifesta plena confiança no Cade e que, após a apresentação dos esclarecimentos e a análise integral dos fatos, a decisão será prontamente revista pela própria Autarquia, de modo a refletir adequadamente os aspectos jurídicos e concorrenciais envolvidos.”

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