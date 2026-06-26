Cade proíbe investidora de dificultar saída de clubes de liga
Medida foi tomada no último dia de Alexandre Barreto na superintendência-geral do órgão
O superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, determinou que a Sports Media não pode criar obstáculos obstáculos à saída dos clubes que compõem o Condomínio Forte União.
A empresa é investidora do condomínio que, por sua vez, negocia os direitos de transmissão dos clubes que fazem parte da liga Futebol Forte União (FFU), como Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Vasco.
A medida de Barreto atende a uma representação do CSA, clube de Alagoas, que apontou “preocupações concorrenciais”. Eventual descumprimento vai levar a uma multa de 250 mil reais por dia.
“Considerando que as regras vigentes no âmbito do Condomínio Forte União podem levar ao impedimento da saída de clube integrante da FFU e à posterior adesão a associação concorrente, com flagrante prejuízo ao ambiente competitivo, consideram-se presentes os requisitos necessários à adoção de medida preventiva”, diz a nota técnica que embasou a decisão.
O ato foi assinado às 23h25 de quinta-feira, último dia de Barreto no cargo.
O superintendente-geral ressaltou, contudo, que “o eventual desligamento de determinado clube do condomínio não se confunde com a extinção das obrigações patrimoniais por ele assumidas”.
Em nota, a Sports Media disse ter recebido a decisão “com surpresa” e afirmou que a medida não tem “efeitos práticos relevantes” por ter sido “fruto de entendimento incorreto sobre os fatos”.
Confira o posicionamento na íntegra:
“A Sports Media Entertainment recebeu, com surpresa, a notícia do despacho decisório do então Superintendente-Geral do Cade, no Procedimento nº 08700.003201/2026-21, sobretudo por ter sido emitida antes mesmo do encerramento do prazo concedido para a apresentação de informações e em sede de procedimento absolutamente preparatório.
A SME ainda não foi sequer regularmente intimada da decisão. Não obstante, entende que se trata de decisão sem efeitos práticos relevantes, fruto de entendimento incorreto sobre os fatos.
Cumpre destacar, ademais, que, na própria fundamentação da decisão, se reconhece expressamente que os direitos patrimoniais e as obrigações financeiras decorrentes dos contratos firmados permanecem íntegros e plenamente exigíveis, resguardados os direitos adquiridos pela companhia no âmbito do acordo de investimento.
A Sports Media Entertainment manifesta plena confiança no Cade e que, após a apresentação dos esclarecimentos e a análise integral dos fatos, a decisão será prontamente revista pela própria Autarquia, de modo a refletir adequadamente os aspectos jurídicos e concorrenciais envolvidos.”