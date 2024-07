Cachorros vira-latas somam mais de 30% dos pets no Brasil, revela pesquisa

A maioria dos brasileiros possui bichinhos de estimação. O percentual hoje chega a 72%, como acaba de divulgar a pesquisa “O mercado pet no Brasil: afetos, cuidados e desafio”, realizada pela Quaest em parceria com a PetLove. O índice aumenta para 94% quando se trata de pessoas que têm ou já tiveram algum animal em casa. Outro ponto que chama a atenção no levantamento é o total de pets sem raça definida, ou os populares vira-latas: estes representam 32% dos cachorros e 52% dos gatos.

Metade dos tutores adotou seus bichinhos, e desse total 42% resgataram os animais nas ruas. O relatório envolveu 1.001 entrevistas on-line, com brasileiros de 16 anos ou mais, feitas entre os dias 17 e 20 de junho. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi encomendada pela petshop PetLove.

País é o 3º do mundo em pets

Os números levantados são um retrato da paixão dos brasileiros por pets: o país é o terceiro do mundo com a maior população de bichinhos de estimação, que somam 149 milhões. Nessa estatística, o Brasil fica atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A maior razão para ter animais nos lares são felicidade (98%), apoio emocional (96%) e segurança (95%). Já para não ter, os motivos são falta de espaço em casa (20%) e o alto custo (16%).

A pesquisa mostra ainda que 62% dos cachorros e 32% dos gatos são de raça. Sobre os cães, 7% são da raça Pitbull; 6% Poodle; 6% Shih Tzu; 5% Pastor Alemão; 5% Pinscher; 3% Yorkshire Terrier; 3% Labrador Retriever; 3% Beagle; e 24% são de outras. Na relação de gatos, os da raça Siamês são 16%; os Persa, 3%; Angorá somam também 3%, e de outras são 10%.

Para 98% dos entrevistados, ter um pet demanda muito cuidado e responsabilidade, o que explica o desejo (92%) de levá-lo mais vezes ao veterinário. Os tutores também foram questionados sobre gastos, e as compras de ração e petiscos são os mais frequentes – para 96% e 77%, respectivamente. Para 55%, o custo mensal de um animal é de R$ 300 em média. Em relação a idas ao veterinário, 45% levam mais de uma vez por mês. Mas, por outro lado, 43% revelaram manter essa frequência inferior a uma vez mensal, e 12% nunca levaram os seus pets. O uso de estadias, como creches e hoteizinhos, ainda está longe da realidade da maioria: mais de 70% nunca contratou esses serviços.