As buscas por Fernando Haddad no Google cresceram 150% em um intervalo de 24 horas após o anúncio de que o ex-ministro da Fazenda não integrará o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O assunto figurou entre os principais temas políticos pesquisados pelos brasileiros no período, segundo dados do Google Trends.

A quarta-feira, 25 de novembro, concentrou o maior volume de pesquisas sobre Haddad neste mês. Mesmo fora da Esplanada dos Ministérios desde março, o petista manteve índices de interesse superiores aos registrados pelos atuais titulares da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti. Em raras ocasiões, o ex-ministro foi superado pelos dois integrantes da equipe econômica.

Entre as principais dúvidas dos brasileiros estão questões relacionadas à trajetória acadêmica de Haddad, professor da Universidade de São Paulo (USP), como a disciplina que leciona, seu salário na instituição e se é concursado.

O futuro político do petista também despertou a curiosidade dos internautas. Entre as perguntas que ganharam destaque na plataforma estão “Haddad brigou com Lula?”, “É verdade que o Haddad decidiu sair do PT?” e “Fernando Haddad pode ser indicado ao STF?”. As pesquisas refletem especulações sobre os próximos passos do ex-ministro, sem necessariamente corresponder a movimentações políticas concretas.

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Outras consultas dizem respeito à remuneração de Haddad quando comandava a Fazenda, à sua formação acadêmica e à sua passagem pela Prefeitura de São Paulo.

Haddad deixou o comando da equipe econômica em março para disputar, pela segunda vez, o governo de São Paulo. Derrotado ainda no primeiro turno das eleições deste ano, o petista ficará fora da composição ministerial do quarto mandato de Lula.

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Perguntas mais buscadas no Google no Brasil

Haddad é professor de quê?

Haddad é concursado?

Por que Haddad vai sair do governo?

Haddad foi prefeito de São Paulo?

O que aconteceu com Haddad?

Haddad tem OAB?

Haddad é advogado?

É verdade que o Haddad decidiu sair do PT?

Fernando Haddad pode ser indicado ao STF?

Quanto ganhava o Haddad como ministro da Fazenda?

Qual a idade do Fernando Haddad?

Haddad brigou com Lula?

Haddad é de qual partido?

Fernando Haddad é formado em quê?

Quanto ganha o Haddad na USP?