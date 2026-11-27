Buscas por Haddad disparam 150% no Google após anúncio de que ficará fora do Lula 4
Entre as principais dúvidas dos brasileiros estão questões relacionadas à trajetória acadêmica de Haddad, professor da Universidade de São Paulo (USP)
As buscas por Fernando Haddad no Google cresceram 150% em um intervalo de 24 horas após o anúncio de que o ex-ministro da Fazenda não integrará o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O assunto figurou entre os principais temas políticos pesquisados pelos brasileiros no período, segundo dados do Google Trends.
A quarta-feira, 25 de novembro, concentrou o maior volume de pesquisas sobre Haddad neste mês. Mesmo fora da Esplanada dos Ministérios desde março, o petista manteve índices de interesse superiores aos registrados pelos atuais titulares da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti. Em raras ocasiões, o ex-ministro foi superado pelos dois integrantes da equipe econômica.
Entre as principais dúvidas dos brasileiros estão questões relacionadas à trajetória acadêmica de Haddad, professor da Universidade de São Paulo (USP), como a disciplina que leciona, seu salário na instituição e se é concursado.
O futuro político do petista também despertou a curiosidade dos internautas. Entre as perguntas que ganharam destaque na plataforma estão “Haddad brigou com Lula?”, “É verdade que o Haddad decidiu sair do PT?” e “Fernando Haddad pode ser indicado ao STF?”. As pesquisas refletem especulações sobre os próximos passos do ex-ministro, sem necessariamente corresponder a movimentações políticas concretas.
Outras consultas dizem respeito à remuneração de Haddad quando comandava a Fazenda, à sua formação acadêmica e à sua passagem pela Prefeitura de São Paulo.
Haddad deixou o comando da equipe econômica em março para disputar, pela segunda vez, o governo de São Paulo. Derrotado ainda no primeiro turno das eleições deste ano, o petista ficará fora da composição ministerial do quarto mandato de Lula.
Perguntas mais buscadas no Google no Brasil
- Haddad é professor de quê?
- Haddad é concursado?
- Por que Haddad vai sair do governo?
- Haddad foi prefeito de São Paulo?
- O que aconteceu com Haddad?
- Haddad tem OAB?
- Haddad é advogado?
- É verdade que o Haddad decidiu sair do PT?
- Fernando Haddad pode ser indicado ao STF?
- Quanto ganhava o Haddad como ministro da Fazenda?
- Qual a idade do Fernando Haddad?
- Haddad brigou com Lula?
- Haddad é de qual partido?
- Fernando Haddad é formado em quê?
- Quanto ganha o Haddad na USP?