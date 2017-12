Busca por apoio a reforma e Congresso nas manchetes do dia

Busca do governo por apoio à reforma da Previdência e rejeição dos brasileiros ao Congresso estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Executiva do PMDB se reúne hoje para fechar questão pelo projeto, segundo o Globo. Planalto calcula ter 252 votos na Câmara e quer iniciar segunda-feira trâmite da PEC, diz o Estado de S.Paulo. Datafolha revela que 60% da população avalia como ruim ou péssimo o trabalho de deputados e senadores.

O Globo

PMDB indica apoio à reforma, mas aliados ainda resistem

O PMDB, partido do presidente Michel Temer, anunciou ontem que deverá fechar questão em apoio à reforma da Previdência. A decisão será tomada hoje em reunião de sua executiva nacional. Neste caso, o parlamentar que votar contra a orientação da legenda poderá ser punido. Mas os partidos aliados ainda hesitam em garantir os votos a favor do projeto.

O Estado de S.Paulo

Governo busca 56 votos para aprovar reforma ainda este ano

O governo calcula que faltam 56 votos para alcançar o mínimo necessário para aprovar a reforma da Previdência na Câmara. O plano de Michel Temer é obter esses apoios até o fim de semana para começar a discutir a proposta em plenário na segunda-feira. Governistas dizem querer votar a proposta quando tiverem cerca de 330 garantidos.

Folha de S.Paulo

Reprovação do Congresso atinge patamar recorde

A rejeição ao trabalho do Congresso atingiu o maior nível na história recente. Pesquisa do Datafolha feita nos dias 29 e 30 de novembro mostra que 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o desempenho dos atuais 513 deputados federais e 81 senadores. O número oscilou dois pontos percentuais em relação aos levantamentos de dezembro de 2016 e abril de 2017, que mostravam reprovação recorde de 58%.

90% dos brasileiros acreditam estar entre mais pobres

Quase 9 em cada 10 brasileiros (88%) acham que estão na metade da população com renda mais baixa, mostra pesquisa feita pelo Datafolha. Mesmo entre aqueles que recebem R$ 4.700 ou mais por mês, 68% acreditam fazer parte da parcela que possui rendimentos menores.



Valor Econômico

Selic e TJLP se igualam e governo reduz salário

Confirmada a expectativa de que a taxa de juros básica será reduzida hoje de 7,5% para 7% ao ano, a Selic e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) serão iguais pela primeira vez na história.

Correio Braziliense

Taxas de cartório vão subir 769% no DF

Projeto já aprovado na Câmara e em discussão no Senado eleva o valor cobrado pelo reconhecimento de firma de DUT de R$3,80 para 33,03; o de escritura pública de R$113,00 para R$ 305,88; e o de certidões simples, de R$7,45 para R$ 29,36.