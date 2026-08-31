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Bruno Dantas entrega carta de renúncia ao cargo de ministro do TCU

'Encerro este ciclo com a serenidade de quem cumpriu, com lealdade e dedicação, todos os mandatos que me foram confiados', diz em nota

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h12 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h15
Bruno Dantas, ministro do TCU, durante participação do VEJA Fórum Infraestrutura (27/03/2026)
Bruno Dantas, ministro do TCU, durante participação do VEJA Fórum Infraestrutura (27/03/2026) (Flávio Moret/VEJA)
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Bruno Dantas entrega carta de renúncia ao cargo de ministro do TCU Priorizar nos meus resultados Google

Ministro do TCU, Bruno Dantas anunciou há pouco, em nota, que entregou o pedido de renúncia ao cargo que ocupa na Corte desde 2014.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que o ministro havia decidido aceitar um novo projeto na iniciativa privada, atuando como CEO da Avibras, companhia da área de defesa que está em fase de aquisição pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.

“Encerro este ciclo com a serenidade de quem cumpriu, com lealdade e dedicação, todos os mandatos que me foram confiados. E com a convicção republicana de que a rotatividade nos altos cargos do país é uma virtude. As instituições se fortalecem quando seus quadros sabem chegar e sabem partir”, diz Bruno Dantas na nota.

Leia a íntegra da nota em que Dantas anuncia sua renúncia:

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“Hoje protocolei meu pedido de renúncia ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União para me dedicar a novos projetos na próxima etapa da minha vida profissional.

São quase três décadas devotadas integralmente ao serviço público, iniciadas em 1998. Foi nesse tempo que aprendi quase tudo o que sei sobre o Brasil, suas instituições e o que significa, na prática, servir.

Encerro este ciclo com a serenidade de quem cumpriu, com lealdade e dedicação, todos os mandatos que me foram confiados. E com a convicção republicana de que a rotatividade nos altos cargos do país é uma virtude. As instituições se fortalecem quando seus quadros sabem chegar e sabem partir.

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Aos 48 anos, depois de presidir o tribunal em anos de grande projeção institucional, sentia que estava na hora de novos desafios.

Sou, por temperamento, intelectualmente inquieto — sempre fui. E encontrei, nos projetos que pretendo abraçar, o feixe de motivação de que precisava: iniciativas de interesse nacional em áreas estratégicas, a continuidade da minha dedicação à vida acadêmica e a participação no debate público — agora a partir de outro ponto de observação.

É a essa agenda plural que dedicarei minhas melhores energias na próxima etapa profissional de minha trajetória.

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Mas antes de seguir, quero registrar alguns agradecimentos, a parte mais importante deste anúncio.

Aos colegas ministros e, de modo muito especial, aos auditores do Tribunal de Contas da União: convivi com vocês nos anos mais intensos da minha vida pública, e foi com vocês que aprendi o que é o serviço público em sua expressão mais nobre. Devo a vocês — e ao Tribunal — parte essencial do que carrego comigo para o resto da vida.

À minha equipe de colaboradores, dentro e fora do gabinete: vocês souberam, dia após dia, transformar ideias em resultado concreto. O que foi feito é obra de vocês.

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Ao Senado Federal — Casa que me acolheu aos 25 anos como consultor legislativo aprovado em concurso público, formou o profissional e acadêmico que sou, e abriu, nos anos seguintes, todas as portas que percorri na vida pública. Foi ali que tudo começou.

E à minha família: vocês são, sempre foram, a base sobre a qual tomei cada decisão importante da minha vida. Esta também é, antes de tudo, uma decisão amadurecida com vocês.

Brasília, 31 de agosto de 2026.

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Bruno Dantas”

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