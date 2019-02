Brumadinho: Vale apresenta proposta de indenização a parentes das vítimas

A Vale apresentou nesta sexta-feira 8 ao Ministério Público do Trabalho (MPT), de Belo Horizonte, uma proposta de indenização aos familiares das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

Entre as medidas apresentadas está a garantia de emprego para os empregados que se salvaram e de salário às famílias daqueles que morreram até o fim deste ano. Além disso, a mineradora propõe um pagamento mensal correspondente a 2/3 do salário líquido da vítima até a data em que ela completaria 75 anos. Foi proposto também outros 300.000 reais a cônjuges ou companheiras(os), 300.000 reais para cada um dos filhos, 150.000 reais a cada pai e mãe e 75.000 reais para cada irmão por danos morais.

A Vale assumiu o compromisso de arcar com plano médico para os familiares dos trabalhadores próprios e terceirizados, com abrangência em todo o Estado de Minas Gerais, de forma vitalícia para as viúvas(os) ou companheiras(os) e para os dependentes até 22 anos.

Esses compromissos são independentes do valor de 100.000 reais que já está sendo pago pela Vale.

As negociações ainda estão em andamento. De imediato, a empresa garantiu auxílio-creche de 920 reais para filhos dos trabalhadores com até três anos e auxílio-educação de 998 reais para filhos de trabalhadores até que completem 18 anos.