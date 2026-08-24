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Brasil

Briga de Família Imperial brasileira opõe pai, tios e filho na Justiça

Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança tenta voltar a ter posse do Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis (RJ); entenda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h36
Dois homens sorrindo para a câmera, um de jaqueta camuflada e outro de terno e gravata vermelha, em frente a um prédio branco com arcos
Pedro Thiago e seu advogado -  (./Divulgação)
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Briga de Família Imperial brasileira opõe pai, tios e filho na Justiça Priorizar nos meus resultados Google

Uma longa disputa entre membros da Família Imperial brasileira ganhou mais um capítulo. O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) suspendeu a decisão que havia permitido a Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança voltar ao Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Conforme a coluna GENTE noticiou com exclusividade, Pedro chegou a ser colocado para fora do local, com direito até a trocas de fechaduras.

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O imóvel, onde o príncipe afirma morar desde que nasceu, pertence à Companhia Imobiliária de Petrópolis, que tem entre seus sócios o pai dele, Pedro Carlos de Orléans e Bragança, e os tios Afonso e Francisco de Orléans e Bragança. A decisão mais recente, de 16 de julho, determinou a suspensão dos efeitos da liminar que havia garantido a Dom Pedro Tiago a reintegração de posse do palácio.

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Com a mudança, a Justiça de Petrópolis determinou o cumprimento da decisão do tribunal e a expedição de um novo mandado de reintegração de posse, agora em favor da Companhia Imobiliária de Petrópolis.

Leia também: A guerra dos Orléans e Bragança: quem está de cada lado da disputa

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