Briga de Família Imperial brasileira opõe pai, tios e filho na Justiça
Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança tenta voltar a ter posse do Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis (RJ); entenda
Uma longa disputa entre membros da Família Imperial brasileira ganhou mais um capítulo. O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) suspendeu a decisão que havia permitido a Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança voltar ao Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Conforme a coluna GENTE noticiou com exclusividade, Pedro chegou a ser colocado para fora do local, com direito até a trocas de fechaduras.
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O imóvel, onde o príncipe afirma morar desde que nasceu, pertence à Companhia Imobiliária de Petrópolis, que tem entre seus sócios o pai dele, Pedro Carlos de Orléans e Bragança, e os tios Afonso e Francisco de Orléans e Bragança. A decisão mais recente, de 16 de julho, determinou a suspensão dos efeitos da liminar que havia garantido a Dom Pedro Tiago a reintegração de posse do palácio.
Com a mudança, a Justiça de Petrópolis determinou o cumprimento da decisão do tribunal e a expedição de um novo mandado de reintegração de posse, agora em favor da Companhia Imobiliária de Petrópolis.
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