Brasília tem faixas de ‘tchau querida’ em alusão aos 5 anos do impeachment

Brasília amanheceu neste sábado, 17, com diversas faixas na região do Congresso Nacional e do STF lembrando o impeachment de Dilma Rousseff. A sessão que causou o afastamento da petista do Palácio do Planalto completa cinco anos neste 17 de abril.

O material parabeniza, de forma irônica, a ex-presidente Dilma Rousseff pela data e faz críticas ao Partido dos Trabalhadores.

Nessa semana o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Ministro Edson Fachin de declarar o juiz Sergio Moro incompetente para julgar os processos envolvendo Luis Inácio Lula da Silva. A medida permite ao ex-presidente se candidatar novamente ao Planalto em 2022. Como VEJA demonstrou, Lula se movimenta nos bastidores para tentar se eleger em 2022.

Ainda neste sábado, será lançado o livro “Tchau Querida – O Diário do Impeachment”, do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, um dos principais personagens deste importante capítulo da história brasileira. A obra fala sobre os bastidores do processo de saída de Dilma Rousseff do Palácio do Planalto e expõe sem pudores um duro jogo de chantagens mútuas, lobby de empresários graúdos e propostas indecentes.