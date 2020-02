Brasileiros em quarentena por coronavírus vão receber alta no domingo

O Ministério da Defesa confirmou que dará alta neste domingo, 23, às 58 pessoas que estão em quarentena devido à epidemia de coronavírus na Base Aérea de Anápolis (GO) desde o dia 9 de fevereiro. Brasileiros e seus parentes chineses repatriados de Wuhan, além de tripulantes e equipe médica que os acompanham, fizeram exames neste sábado, 22. A exemplo das avaliações anteriores, deu negativo.

O país não tem casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Há, porém, um caso suspeito em investigação, no Rio de Janeiro.

Desde sexta-feira, 21, o Ministério da Saúde passou a considerar casos de pacientes que apresentem febre e outros sintomas respiratórios e que estiveram nos 14 dias anteriores aos surgimentos dos sintomas no Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja. Até a última semana, apenas os que estiveram na China eram considerados suspeitos.

Motivou a mudança o aumento no número de novos casos fora da China e à chegada do Carnaval. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há pelo mundo 77.968 casos confirmados do novo coronavírus no mundo até o momento, com 2.362 mortes.