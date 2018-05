Brasileiro se declara culpado por tráfico internacional de armas

Apontado por investigadores como o maior traficante de armas do Brasil, Frederik Barbieri declarou-se nesta quarta-feira culpado, perante a Justiça dos Estados Unidos, pelo contrabando de armas e munições da Flórida para o Rio de Janeiro. As informações são do Serviço de Imigração e Controle de Aduana americano.

A Justiça dos EUA deve definir em 19 de julho a pena de Barbieri, que pode chegar a 25 anos de prisão. Fontes da promotoria da Flórida dizem que a confissão faz parte da decisão do brasileiro em colaborar com a Justiça em troca de uma redução da pena.

Detido desde o ano passado, Barbieri é acusado, entre outros crimes, do envio fuzis e rifles para o Brasil. Ele também responde pelos crimes de formação de quadrilha, com o objetivo de cometer crimes contra os EUA, e de exportação de artigos de defesa sem licença.

Segundo as investigações, Barbieri uniu-se a outros suspeitos para obter armamentos com números de série apagados e enviar pacotes com essas artefatos para serviços de entrega internacionais sem notificar que as remessas eram de artigos de defesa. Os investigadores afirmam que Barbieri e os demais envolvidos não tinham licença do Departamento de Estado norte-americano para exportar esse tipo de item.

A polícia brasileira interceptou no Rio de Janeiro pacotes enviados por Barbieri que continham 30 fuzis AR-15 e AK-47 escondidos em quatro aquecedores de água.

A documentação fornecida pelo transportador mostrou que entre 2013 e 2017, Barbieri tinha enviado para o Rio com 120 outras remessas aquecedores de água, motores elétricos e aparelhos de ar condicionado, itens normalmente usados para esconder os carregamentos de armas ilegais. A Justiça norte-americana entende que os itens podem ter sido usados para exportar armas ilegalmente.

Em fevereiro deste ano, agentes americanos encontraram 52 rifles em um depósito alugado por Barbieri em Vero Beach, na Flórida, dos quais 49 foram embalados para serem transportados e tiveram os números de série apagados. Além dos rifles, foram encontrados revistas sobre armas, dezenas de carregadores, dois mil cartuchos de munição e material para embalagem. O brasileiro foi preso no dia seguinte, em 23 de fevereiro, em sua casa em Port Saint Lucie, ao norte de Miami.

A venda de armas é legal nos Estados Unidos, mas não no Brasil. O preço de venda dos fuzis AK e AR em uma loja de varejo nos Estados Unidos varia de 700 a mil dólares, enquanto o seu valor de mercado negro pode chegar a vinte mil dólares.

(com AFP e Agência Brasil)