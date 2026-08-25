Brasileiro repete feito histórico de Amyr Klink e tem surpresa ao chegar no Brasil

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Quarenta e dois anos após Amyr Klink cruzar o Atlântico Sul a remo, Raphael Garcia, 34, repetiu o feito em 136 dias, desembarcando em Salvador. Sua maior surpresa foi ser recebido pelo próprio Klink, sua inspiração. A aventura de Klink, que durou 100 dias, agora ganhará um filme dirigido por Carlos Saldanha.

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Quarenta e dois anos depois de Amyr Klink entrar para a história ao cruzar sozinho o Atlântico Sul a remo, em 100 dias, um brasileiro refez o percurso que eternizou o navegador. Aos 34 anos, Raphael Garcia desembarcou em Salvador (BA) após 136 dias no mar e teve uma surpresa na chegada ao ser recebido pelo próprio Klink, sua grande inspiração.

A bordo do barco Sater, Garcia partiu de Lüderitz, na Namíbia, em 8 de abril, e completou a travessia em solitário. Segundo Amyr Klink, ele é a primeira pessoa a repetir sozinho o mesmo trajeto percorrido pelo navegador em 1984, quando levou 100 dias para chegar ao Brasil. “Fico feliz em saber que o registro de uma história, como Cem Dias Entre Céu e Mar inspiraram outras histórias como a do Raphael”, afirmou o navegante.

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Brasileiro radicado na Nova Zelândia, Raphael não sabia que encontraria seu ídolo no fim da viagem. “Indescritível ser recebido por quem me inspirou a realizar essa travessia. Muito obrigado, Amyr e equipe, por estarem presentes e fazerem parte de um momento tão único e especial da minha vida. Foi uma surpresa que jamais vou escrever”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

A aventura que inspirou Garcia foi narrada por Klink no clássico Cem Dias Entre Céu e Mar e ganhará uma versão para os cinemas. O filme 100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha e protagonizado por Filipe Bragança, levará às telonas a histórica travessia do navegador brasileiro.

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