‘Brasil vive quase terra de ninguém’ diante da IA nas eleições, diz pesquisadora

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Brasil

‘Brasil vive quase terra de ninguém’ diante da IA nas eleições, diz pesquisadora

Para Dora Kaufman, velocidade da desinformação supera capacidade de reação do TSE e partidos e plataformas deixam vazio no combate ao uso malicioso da IA

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 16h32
À esquerda, a Dona Maria bolsonarista, primeira a ser criada; à direita, a réplica feita por páginas petistas
À esquerda, a Dona Maria bolsonarista, primeira a ser criada; à direita, a réplica feita por páginas petistas (Instagram/Reprodução)
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‘Brasil vive quase terra de ninguém’ diante da IA nas eleições, diz pesquisadora Priorize VEJA no Google

https://www.youtube.com/watch?v=qsq4yePkvTQ&t=2180s

A inteligência artificial (IA) acrescentou um novo desafio às eleições brasileiras ao tornar a desinformação mais convincente e mais difícil de conter. Em entrevista ao Ponto de Vista, a professora da PUC-SP e pesquisadora Dora Kaufman afirmou que o país enfrenta um cenário de fragilidade institucional diante do avanço dessas ferramentas.

Na avaliação da especialista, a combinação entre limitações regulatórias, velocidade de disseminação dos conteúdos e falta de ação de partidos e plataformas faz com que o Brasil esteja “quase que uma terra de ninguém” às vésperas do processo eleitoral.

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Segundo Dora Kaufmann, a inteligência artificial não criou a desinformação, mas ampliou seu potencial ao permitir a produção de imagens e vídeos capazes de reproduzir situações que nunca aconteceram. Para a pesquisadora, esse tipo de conteúdo afeta diretamente a confiança do eleitor, elemento que considera indispensável para o funcionamento de uma democracia.

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Ela também chamou atenção para os limites da atuação da Justiça Eleitoral. Embora o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha estabelecido regras para o uso da inteligência artificial nas campanhas oficiais, a pesquisadora observou que grande parte da desinformação circula por meio de apoiadores e perfis sem vínculo formal com candidatos ou partidos. Além disso, afirmou que o tempo necessário para identificar irregularidades e determinar a retirada dos conteúdos é incompatível com a velocidade de propagação nas redes sociais.

Caso ‘Dona Maria’

Um dos pontos abordados foi o uso de “Dona Maria” —  personagem criada por inteligência artificial e amplamente compartilhada nas redes sociais por perfis de direita. A apresentadora Laísa Dall’Agnol questionou como deveria funcionar a responsabilização de partidos e candidatos quando conteúdos desse tipo são disseminados, mesmo sem comprovação de quem os criou originalmente.

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Dora Kaufman afirmou que o caso representa um fenômeno novo, ainda sem previsão específica na legislação eleitoral. Ela destacou que “Dona Maria” não é uma pessoa real manipulada por IA, mas uma personagem inteiramente fictícia, o que torna o desafio ainda maior. Segundo a pesquisadora, é difícil identificar a origem desses conteúdos e comprovar eventual vínculo com campanhas políticas, razão pela qual defende investir no esclarecimento do eleitor para que consiga reconhecer quando uma pessoa ou situação foi criada artificialmente.

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‘IA destruiu lógica de que uma imagem vale mais que mil palavras’

Durante a entrevista, Dora Kaufmann afirmou que a inteligência artificial rompe um dos princípios mais tradicionais da comunicação: a ideia de que uma imagem seria prova suficiente da realidade. Segundo ela, hoje é possível colocar uma pessoa em um ambiente onde nunca esteve ou fazê-la dizer algo que jamais disse, tornando a manipulação muito mais convincente. Na avaliação da pesquisadora, isso amplia a dificuldade do eleitor em distinguir fatos de conteúdos fabricados.

A especialista também avaliou que mecanismos previstos pela Justiça Eleitoral, como a obrigatoriedade de identificar conteúdos produzidos por inteligência artificial com marca d’água ou outro tipo de aviso, têm eficácia limitada. Para ela, além de essas exigências alcançarem apenas as campanhas oficiais, a maioria dos usuários sequer consegue perceber ou compreender esse tipo de identificação durante o consumo rápido de conteúdos nas plataformas digitais.

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Por isso, Dora Kaufmann defendeu que o letramento digital da população se tornou uma prioridade. Segundo ela, preparar o eleitor para reconhecer conteúdos manipulados é uma das formas mais efetivas de reduzir os impactos da desinformação nas eleições.

Ao longo da entrevista, a pesquisadora também cobrou maior responsabilidade das plataformas digitais. Na avaliação dela, os conteúdos desinformativos não circulam de forma espontânea, mas dependem desses ambientes para alcançar grandes públicos. Dora afirmou que as empresas poderiam desenvolver mecanismos para detectar e remover materiais produzidos por inteligência artificial com finalidade de desinformação, mas ponderou que mudanças mais efetivas dependeriam de uma obrigação legal.

Ao comentar o ambiente político, a professora disse não ter observado mobilização significativa de partidos ou candidatos para enfrentar o problema. Também destacou que a identificação da origem de conteúdos falsos pode se tornar ainda mais difícil quando eles são produzidos fora do Brasil, dificultando a atuação das autoridades.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Eleições
fake news
Inteligencia Artificial
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