Brasil tem quatro casos de morte durante votação do primeiro turno

Ao menos quatro mortes foram registradas durante a votação do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, neste domingo.

Em Manaus, um eleitor, que não teve o nome e nem a idade divulgados até o momento, morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto aguardava para votar na Escola Padre Pedro Gislandy, segundo informações da Agência Brasil.

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Outro homem, identificado como José Roberto da Silva, de 68 anos, morreu enquanto votava em uma seção eleitoral no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. Segundo a secretária de Saúde de Cupira, o homem teria sentido falta de ar e caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem morreu no local.

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Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a eleitora Maria de Lourdes Costa, de 71 anos, morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar. Ela estava acompanhada do marido e da filha no momento em que passou mal e foi encaminhada para um hospital, segundo o TRE-MS, mas não resistiu.

Um eleitor de 62 anos também passou mal enquanto ia votar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que ele teria sofrido uma parada cardíaca.

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