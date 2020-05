Brasil tem mais 965 mortes e ultrapassa marca de 22 mil óbitos por Covid

O Brasil registrou mais 965 mortes por Covid-19 e 16.508 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde neste sábado, 23.

Com os números, o país chegou à marca de 22.013 óbitos por coronavírus e 347.398 pessoas infectadas. Conforme dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins, o Brasil voltou a ultrapassar a Rússia, com 335.882 casos confirmados de Covid-19, e é o segundo país com mais infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que registrou 1.618.948 casos.

O Brasil é o sexto país com mais mortes causadas pelo novo coronavírus, atrás apenas de Estados Unidos (96.983), Reino Unido (36.757), Itália (32.735), Espanha (28.678) e França (28.218).