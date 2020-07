Brasil tem 142 cidades que nunca tiveram Covid-19; a maioria está em MG

Mais de três meses após o início da pandemia de coronavírus no Brasil, ainda há 142 cidades que não registraram nenhum caso da doença e nenhuma morte até esta terça-feira, 14. A maior parte desses lugares onde o vírus não chegou se concentra no interior de Minas Gerais e parte do sul da Bahia (veja mapa abaixo), segundo dados do Ministério da Saúde. O país tem 5.570 municípios.

Em comum, são cidades pequenas, sendo a maioria (88) com menos de 5.000 habitantes. Entre elas, está Serra da Saudade, o menor município do país, com 781 moradores. Os dados mostram que um em cada dez municípios de Minas Gerais ainda não teve registro do vírus. O secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, foi procurado para comentar os números, mas não respondeu ao pedido de entrevista.

Enquanto isso, a capital Belo Horizonte tem acumulado novas ocorrências de infectados após a flexibilização da quarentena no início do mês passado e acumula mais de 10.000 casos confirmados. A capital mineira voltou a impor o isolamento social nesta segunda-feira, quando o prefeito Alexandre Kalil (PSD) voltou atrás na decisão de reabrir o comércio e manteve apenas os serviços essenciais em funcionamento.

Há acúmulo de municípios isentos de casos da Covid-19 também no sul da Bahia, embora em menor quantidade do que o estado vizinho. Mesmo estados com alto número de ocorrências, como São Paulo – epicentro da epidemia no país -, tem duas cidades com zero casos: Monte Castelo, na região de Araçatuba, e Balbinos, na região de Bauru. O estado de Santa Catarina também tem um bom número de municípios nessa situação.