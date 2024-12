Brasil registrou mais de 11 mil partos fruto de violência sexual contra meninas

Uma pesquisa do Centro Internacional de Equidade em Saúde da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com apoio da organização Umane, revelou dados alarmantes sobre a violência sexual e saúde reprodutiva de meninas com menos de 14 anos. Analisando mais de 1 milhão de partos registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) entre 2020 e 2022, constatou-se que 11.607 deles foram resultantes de estupro de vulnerável.

As disparidades regionais destacam a gravidade da situação: no Norte, quase metade das meninas com menos de 14 anos só começou o pré-natal após três meses de gestação, enquanto no Sudeste essa taxa foi de 33%. Entre indígenas, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, 49% enfrentaram atrasos no atendimento pré-natal, comparado a 34% entre meninas brancas. Outros fatores, como baixa escolaridade, também influenciam: adolescentes com menos de quatro anos de educação formal têm maior probabilidade de iniciar o pré-natal tardiamente.

