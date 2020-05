Brasil registra mais 653 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

O Brasil registrou mais 653 mortes por Covid-19 e 15.813 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde neste domingo, 24.

Com a atualização, o total de óbitos no Brasil alcançou 22.666. Na última quarta-feira, 21, o país atingiu o recorde diário de mortes pela doença, ao registrar 1.188 novas mortes. Conforme dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins, o Brasil continua em segundo lugar com mais infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que já registrou mais de 1,6 milhão de casos.

De acordo com o Ministério da Saúde, “a maioria dos casos aconteceu em outros dias. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Assim, do total de novos registros, 275 óbitos ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outros 3.544 estão em investigação”.