A posição do Brasil em lista dos 50 ‘passaportes mais felizes’ do mundo

O Brasil ficou em 32º lugar, entre 50 países, em um ranking que classificou os passaportes mais “felizes” do mundo.

A lista foi elaborada pela Global Intelligence Unit (GIU), braço de inteligência da consultoria Global Citizen Solutions. O índice avalia sete indicadores, agrupados em quatro pilares: Bem-Estar, Liberdade, Mobilidade e um quarto que reúne Prosperidade, Saúde e Segurança.

Os dados foram levantados a partir de estudos anteriores da própria Global Citizen Solutions e em fontes como Banco Mundial, OMS e outras pesquisas.

A liderança ficou com a Finlândia, seguida da Islândia e da Dinamarca.

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O Brasil faz parte do grupo que o índice chama de “Felizes Apesar da Mobilidade Limitada”: países que estão na metade superior da amostra em felicidade, mas na metade inferior em força do passaporte.

O Brasil ocupa o 21º lugar entre 50 países em bem-estar e o 22º em liberdade no próprio país, acima do 27º lugar em mobilidade. A pontuação geral, contudo, é puxada para baixo pelos critérios prosperidade, saúde e segurança.

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O pilar sobre “Bem-Estar” foi avaliado a partir de como os moradores avaliam a própria vida como um todo. “Liberdade no País” mede a percepção das pessoas em relação a escolhas de vida e os direitos que elas têm, por meio das liberdades civis.

“Mobilidade” pontua o acesso proporcionado pelo passaporte de acordo com o tipo de entrada e a qualidade de vida de cada destino. “Prosperidade, Saúde e Segurança” abrange renda per capita, expectativa de vida saudável e paz.