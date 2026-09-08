Brasil estaciona no ranking internacional da educação, mas distância para ricos diminui

Um relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) divulgado nesta terça-feira, 8, mostrou que a distância da educação brasileira para a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as nações mais ricas, reduziu nas últimas duas décadas. Poderia ser um bom prenúncio, mas não é: a redução é explicada pela queda do aprendizado no fórum das nações mais ricas, enquanto o Brasil permanece estagnado.

O Pisa é considerado o maior estudo sobre educação no mundo e avalia até que ponto alunos de 15 anos, próximos ao final da escolaridade obrigatória na maioria dos países, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para plena participação na vida social e econômica.

Referentes a 2025, os novos dados apontam que a nota do país cresceu seis pontos em Ciências (de 403 para 409), mas caiu dois em Leitura (de 410 para 408) e Matemática (de 379 para 377), em comparação à última edição, realizada em 2022. No panorama geral, o Brasil aparece em um cenário de baixo desempenho, com pequenos avanços e recuos. Tem a 24ª pior nota em Matemática, a 36ª em Leitura e a 24ª em Ciências.

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Em paralelo, a média do grupo de 23 nações registrou o pior resultado nas competências observadas desde o início da aferição, em 2000. Nem mesmo a Finlândia, símbolo da educação de qualidade, ficou imune — recuou 80 pontos em Matemática e 73 em Leitura. Atrás do país nórdico nessas duas áreas avaliadas, Portugal e Espanha também apresentaram perdas consideráveis.

O recuo na Leitura, segundo o documento, é explicado pela maior dificuldade em focas em tarefas prolongadas, reflexo do crescente uso dos smartphones, e menor disposição dos alunos, além da perda da curiosidade. Em Matemática, por sua vez, aponta que o hábito de faltar às aulas ou chegar atrasado reduz significativamente os resultados. O relatório também adverte sobre as condições nas escolas, que lidam com crescente indisciplina e violência contra o professor.

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O levantamento, no entanto, indicou que 81% dos estudantes brasileiros estavam em escolas com restrições ao uso de celulares, percentual superior à média da OCDE, de 49%. Em 2023, o dado brasileiro era de 37%. Em análise dos resultados, o Inep apontou que a proporção “está alinhada às

evidências de que estudantes em escolas com esse tipo de regra apresentam menor probabilidade de relatar distrações digitais”, sendo “resultado também reflete a implementação da Lei nº 15.100/2025, que estabeleceu regras para o uso de celulares na educação básica em todo o país”.

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