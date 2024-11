Brasil emitiu 12% menos gases de efeito estufa em 2023

Um novo relatório do Observatório do Clima divulgado nesta quinta-feira, 7, aponta que o Brasil registrou uma redução de 12% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com o ano anterior, totalizando 2,3 bilhões de toneladas de CO2 equivalente (GtCO2e). Essa diminuição é a maior desde 2009 e está principalmente relacionada ao menor desmatamento da Amazônia, que contribuiu para uma queda de 37% nas emissões provenientes da floresta tropical. Contudo, o desmatamento em outros biomas aumentou – com destaque para o crescimento de 86% no Pantanal -, o que favorece a emissão de gases tóxicos, representando um desafio contínuo para o cumprimento das metas climáticas do país.

A agropecuária segue sendo a maior responsável pelas emissões, com 46% do total, sendo a fermentação entérica do rebanho bovino uma das principais fontes. O setor agropecuário, além de enfrentar desafios relacionados à mitigação das emissões de metano, continua a registrar aumentos nos gases poluentes, principalmente devido à ampliação do rebanho e ao uso de fertilizantes e calcário.

Em relação aos setores de energia e resíduos, houve variação modesta nas emissões, com destaque para o setor de transportes, que registrou um salto de 3,2% devido ao crescimento no consumo de combustíveis fósseis. Além disso, as emissões de queimadas também apresentaram diminuição, mas o risco de incêndios em áreas de vegetação nativa continua a crescer com as mudanças climáticas.