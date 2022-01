Brasil é o quinto país mais caro do mundo para se manter um carro

Os últimos anos viram um grande aumento no preço dos carros no Brasil; apenas em 2021, os valores de carros populares cresceram de 26,8% a 48%. De acordo com um estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br, isso faz do país o quinto mais caro do mundo para se manter um automóvel.

Em janeiro de 2020, era possível encontrar um carro popular zero quilômetro por aproximadamente 35 mil reais. Um ano mais tarde, o preço girava em torno de 38 mil. Hoje, são poucas as opções mais baratas que 50 mil reais. Atualmente, o carro mais barato do Brasil é o Fiat Mobi, que sai por aproximadamente esse valor.

No ranking de nações onde manter um automóvel é mais custoso, a Turquia ocupa o primeiro lugar. Em seguida, na ordem, vêm Argentina, Colômbia, Uruguai e Brasil. Já os países onde ter um carro é mais barato são Austrália, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá e Suécia.

A alta dos preços dos automóveis está relacionada a diversos fatores. O primeiro é a pandemia, que paralisou a montagem de veículos por alguns meses. Mais recentemente, a indústria sofreu com a escassez de componentes eletrônicos. A desvalorização do real frente ao dólar também contribuiu bastante para o crescimento dos preços dos automóveis.