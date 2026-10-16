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Brasil é o 11º em atratividade para famílias imigrantes, mas fica em 27º para escritórios que gerem patrimônio

Estudo condições oferecidas por 33 países

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 14h30 | Atualizado em 16 out 2026, 14h59
Pessoas de diversas idades e etnias caminham em um saguão de aeroporto, algumas puxando malas. Há placas de sinalização amarelas e azuis no alto, indicando Check-in, Elevador e Terminal 1. O ambiente é movimentado, com lojas e balcões ao fundo
Movimento no Aeroporto de Guarulhos (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Brasil é o 11º em atratividade para famílias imigrantes, mas fica em 27º para escritórios que gerem patrimônio Priorize VEJA no Google

O Brasil ficou na 11ª posição, entre 33 países, em um estudo que analisou o que cada nação oferece para famílias imigrantes. Por outro lado, em relação aos escritórios que administram o patrimônio dessas famílias, a posição foi a 27ª.

O ranking foi elaborado pela Global Citizen Solutions, consultoria especializada em planejamento de residência e cidadania.

Os family offices, como são chamados, são empresas dedicadas a administrar o patrimônio, os investimentos e demais assuntos financeiros de famílias.

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Esse tipo de estrutura não é novo, mas agora os países têm competido por elas. Segundo a consultoria Deloitte, o número de escritórios no mundo deve passar de 8. 030, em 2024, para 10. 720 em 2030. Já o patrimônio deve crescer de 5,5 trilhões de dólares para 9,5 trilhões.

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O índice avaliou os 33 países a partir de duas perguntas. A primeira é se um país é uma base viável para a operação que administra o dinheiro de uma família: se existem regras tributárias elaboradas para ela, se os assessores e banqueiros estão presentes e se o país ocupa uma posição de centro financeiro.

Nesse quesito, o Brasil ficou na parte de baixo do ranking, em 27º, já que não há atrativos.

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A segunda pergunta é o que o país oferece à própria família: se seus membros podem obter cidadania e quanto se cobra quando o patrimônio passa para a geração seguinte.

O Brasil ficou em 11º, porque os estrangeiros podem obter a cidadania após quatro anos de residência, e não precisam abrir mão do passaporte que já possuem. O imposto sobre herança (ITCMD) é cobrado pelos estados, dentro de um teto federal de 8%.

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Em toda a América Latina, o índice encontra o mesmo desenho: força no que o país oferece a uma família e fraqueza no que oferece ao escritório que administra o patrimônio delas.

O México ocupa a 8ª posição entre 33 para a família e a 30ª para o family office; a Argentina, a 6ª e a última, respectivamente.

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