Braga Netto pede para receber visitas de ex-ministros de Bolsonaro na prisão

O ex-ministro Walter Braga Netto, que cumpre pena por sua condenação na trama golpista, pediu autorização para receber diversos ex-colegas seus do governo Jair Bolsonaro.

Estão na lista, por exemplo, quatro ex-ministros: o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o médico Marcelo Queiroga.

Também estão na lista outros integrantes do Exército, como os generais Laerte de Souza Santos (ex-chefe do chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas), Eduardo José Barbosa (ex-presidente do clube Militar) e Sérgio José Pereira (que foi o número 2 de Braga Netto na Casa Civil e na Defesa).

A solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.