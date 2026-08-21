Braço direito de chefe do CV em Mato Grosso é preso em academia no Rio; veja vídeo

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Policiais civis da 44ª DP prenderam Guilherme Moura da Silva no Rio de Janeiro. Ele é apontado como operador financeiro e braço direito de “Batman”, líder do Comando Vermelho em Mato Grosso. Silva estava escondido no Complexo do Alemão, de onde atuava na movimentação financeira da facção no MT. Havia um mandado de prisão contra ele.

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Policiais civis da 44ª DP (Inhaúma) prenderam na noite desta quinta-feira, 20, Guilherme Moura da Silva, apontado como operador financeiro e braço direito de Jonas Souza Gonçalves Júnior, o “Batman”, líder do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso. Ele foi localizado em uma academia em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro, perto do Complexo do Alemão.

As investigações apontaram que Silva estava escondido no Complexo do Alemão, onde desempenhava à distância a “posição estratégica na estrutura criminosa e atuava diretamente na movimentação financeira” da facção no Mato Grosso.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva da Justiça do seu estado de origem. A ação foi resultado do cruzamento de informações entre os setores de inteligência da 44ª DP e da Polícia Civil de MT.