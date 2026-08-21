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Braço direito de chefe do CV em Mato Grosso é preso em academia no Rio; veja vídeo

Guilherme Moura da Silva é apontado como operador financeiro da facção e aliado de Jonas Souza Gonçalves Júnior, conhecido como 'Batman'

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h12 | Atualizado em 21 ago 2026, 10h34
Um homem de boné preto e camiseta escura com estampa dourada abre a porta de um carro preto. Ao lado, outro homem de camiseta preta segura um terceiro, de camiseta vermelha e calça escura, que parece algemado. Eles estão em um ambiente interno, possivelmente um shopping ou loja, com vitrines e roupas ao fundo
Jonas Souza Gonçalves Júnior é preso em academia no Rio de Janeiro. 21/08/2026 (PCERJ/Divulgação)
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Policiais civis da 44ª DP (Inhaúma) prenderam na noite desta quinta-feira, 20, Guilherme Moura da Silva, apontado como operador financeiro e braço direito de Jonas Souza Gonçalves Júnior, o “Batman”, líder do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso. Ele foi localizado em uma academia em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro, perto do Complexo do Alemão.

As investigações apontaram que Silva estava escondido no Complexo do Alemão, onde desempenhava à distância a “posição estratégica na estrutura criminosa e atuava diretamente na movimentação financeira” da facção no Mato Grosso.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva da Justiça do seu estado de origem. A ação foi resultado do cruzamento de informações entre os setores de inteligência da 44ª DP e da Polícia Civil de MT.

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