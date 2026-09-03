Bope monta acampamento em área onde traficantes e milicianos travam guerra no Rio

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) instalou, nessa quinta-feira, 3, uma base próxima às comunidades da Muzema e de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A medida ocorre após a intensificação dos conflitos envolvendo traficantes e milicianos na região. No último sábado, 29, quatro pessoas morreram em meio a essa guerra. Uma delas foi Josiane Dias de Assunção Maia, líder comunitária em Curicica.

Segundo a PM, o acampamento do Bope fica em uma região de mata. A intenção é criar uma base para o deslocamento rápido dos policiais e facilitar o monitoramento das rotas usadas pelos bandidos. O local, diz a polícia, dá acesso a essas trilhas por onde os criminosos se movimentam em direção a grupos rivais.

Para agilizar a intervenção dos policiais, foram mobilizados helicópteros. As aeronaves chegaram hoje ao local, que possui muitas variações de relevo e vegetação, explica a PM.

Outras unidades da PM, como o Comando de Operações Especiais (COE), o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e o 18º BPM (Jacarepaguá), integram a base, na região por tempo indeterminado.

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Durante os episódios de violência de sábado, 14 ônibus foram interceptados e usados como barricadas. O morador Ronald Ignacio do Amaral, de 49 anos, foi atingido por uma bala perdida na coxa. Ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e seu estado era estável.

Os conflitos ocorrem em meio às tentativas de expansão territoral do Comando Vermelho na região, que abrange áreas como Rio das Pedras, Tijuquinha, Morro do Banco, Muzema e Gardênia Azul. Historicamente, o local esteve sob influência das milícias, que tentam manter o seu domínio.