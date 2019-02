Bombeiros: sobreviventes estavam do lado de fora do alojamento

O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, tenente coronel Douglas Henaut, informou que os três sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, foram resgatados do lado de fora do alojamento atingido pelas chamas. Dentro do local, não foram localizados sobreviventes.

“Por mais que se tentou fazer a busca de alguém vivo, não foi possível encontrar”, afirmou Henaut. As vítimas resgatadas saíram conscientes e com vida para o hospital. Até o momento, dez mortes foram confirmadas.