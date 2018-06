Bombeiros localizam sétima vítima fatal de naufrágio no Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou neste sábado, 9, a sétima vítima fatal do naufrágio de duas embarcações que afundaram na madrugada de sexta-feira, na Baía de Sepetiba, no Rio.

De acordo com a corporação, Pablo L. Santos foi encontrado no fim da tarde,, elevando para dezesseis o número de vítimas já identificadas. Nove pessoas sobreviveram.

O barco pesqueiro Milemar foi encontrado ainda na sexta-feira. A segunda embarcação, Lucas Mar, na tarde de hoje, enquanto mergulhadores concentravam as buscas por vítimas. Vinte e uma pessoas estavam a bordo.

As operações de resgate estão sendo feitas com o apoio do Corpo de Bombeiros, mergulhadores, guarda-vidas e equipes de Angra dos Reis, Barra da Tijuca e Grupamento Aéreo.