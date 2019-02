Bombeiros fazem homenagem às vítimas da tragédia em Brumadinho

O Corpo de Bombeiros fez nesta sexta-feira, 1º, uma homenagem às vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, que completou hoje uma semana. O ato começou no mesmo horário em que a barragem da mineradora Vale se rompeu e contou com uma missa e chuva de pétalas.

Além de hastearem a bandeira do Brasil e tocarem músicas no local, os bombeiros decolaram com pelo menos dez helicópteros que passaram pelos pontos por onde a onda de rejeitos se espalhou, jogando pétalas de flor em homenagem às vítimas.

Até a última atualização, a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou 110 mortos e 238 desaparecidos por causa do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Do mortos, 71 foram identificados.