Bombeiros encontram corpo na mesma praia em que pescador desapareceu durante ventania

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) encontrou, na manhã desta quinta-feira, 30, um corpo dentro de uma embarcação naufragada na Praia de Tarituba, em Paraty, na Costa Verde do estado. As buscas começaram após o desaparecimento de um pescador na mesma região, na tarde da última quarta-feira, 29, durante o vendaval que colocou a cidade em estado de alerta e deixou centenas de milhares de pessoas sem luz.

A operação mobilizou equipes dos quartéis de Paraty e Mambucaba, além de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), da Barra da Tijuca, que utilizaram embarcações e motos aquáticas nas buscas pelo desaparecido. O Instituto Médico Legal (IML) fará a identificação do corpo.

Confira o vídeo que mostra as buscas do CBMERJ no local onde o corpo foi encontrado.

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O vendaval que atingiu o estado do Rio de Janeiro, com rajadas superiores a 100 km/h, deixou um rastro de destruição que ainda afeta a população. Quase 500 mil imóveis seguem sem energia elétrica, centenas de ocorrências foram registradas pelos bombeiros e equipes trabalham para remover árvores e restabelecer serviços. Além do desaparecimento do pescador em Paraty, a tempestade também provocou duas mortes em Santa Teresa e levou autoridades a alertarem para a possibilidade de novos eventos climáticos extremos nos próximos meses.

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