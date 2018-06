Bombeiros encontram corpo da 10ª vítima de naufrágio no RJ

O Corpo de Bombeiros resgatou nesta segunda-feira (11) o corpo de mais uma vítima dos naufrágios de dois barcos, ocorridos na manhã da última sexta-feira (8). Até o momento, foram encontrados dez corpos. Nove pessoas foram resgatadas com vida, segundo os bombeiros.

Os trabalhos de resgate prosseguem para tentar localizar dois desaparecidos. Dois barcos pesqueiros naufragaram depois de uma tempestade, que virou as embarcações. As causas dos naufrágios e as responsabilidades dos envolvidos estão sendo apuradas em inquérito instaurado pela Marinha.

A suspeita levantada nas investigações é a de que as embarcações foram atingidas por um forte vento, já que chovia e ventava na hora do acidente na região. Um dos sobreviventes, o agente de saúde Fabrício Remann, contou que os fortes ventos atingiram a embarcação, que virou repentinamente. Remann e outros dois sobreviventes ficaram à deriva, em cima de um colchão, até serem resgatados por pescadores.

(com Agência Brasil)