Depois de uma primeira temporada de atuação no litoral, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná vai ampliar sua estrutura aérea para o verão.

Um helicóptero já apoia as ocorrências no litoral desde setembro, aos finais de semana, durante a pré-operação verão. A partir do início de novembro, a equipe passou a contar também com médicos e enfermeiros.

A partir de 12 de dezembro e até 14 de fevereiro de 2027, a aeronave e a equipe de suporte avançado estarão diariamente na base do litoral. Após esse período, os atendimentos continuam aos finais de semana.

Na temporada 2025/2026, o helicóptero atuou em 165 ocorrências no litoral. O número reúne resgates, salvamentos e buscas aquáticas, remoções aeromédicas, rondas preventivas e apoio a outros órgãos.

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A preparação dos profissionais para este ano incluiu treinamentos nos mananciais da Serra do Mar, ambiente utilizado para simular operações aquáticas e manobras técnicas complexas. Foram realizados exercícios de rapel para a extração de vítimas em locais de difícil acesso e exercícios de combate a incêndios.

Para o comandante do Grupo de Resgate Aéreo, major Alexandre Creplive Zem, a operação trará mais agilidade e eficiência nos atendimentos.

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“A especialização das forças, com investimentos, equipamentos e treinamentos direcionados à vocação de cada corporação, proporciona mais agilidade, segurança operacional e eficiência no atendimento à população. De toda forma, continuamos contando com o apoio e a parceria das demais forças de segurança, especialmente do Comando de Aviação da Polícia Militar, no enfrentamento das demandas existentes nessa atividade”, afirma.