Por João Paulo Carvalho

São Paulo – O Corpo de Bombeiros informou na madrugada deste sábado, que controlou o incêndio que atingiu uma vegetação natural na Rua Luiz Milano Filho, em Caieiras, na Grande São Paulo. O incêndio começou ontem às 19h30.

De acordo com informações dos Bombeiros, as chamas foram totalmente apagadas por volta da 1h30. Ao todo, dez viaturas participaram da ação e não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.